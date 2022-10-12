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Новости 15:10

Путин наградил Ротенберга орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил Ротенберга орденом "За заслуги перед Отечеством"

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени двух бизнесменов и общественников. Награда досталась 71-летнему бывшему президенту Федерации дзюдо Василию Анисимову и 65-летнему вице-президенту этой организации Борису Ротенбергу.

В тексте документа говорится, что оба деятеля внесли значительный вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что Бориса Ротенберга иногда позиционируют как благотворителя. Должность первого вице-президента Федерации дзюдо России занимает его старший брат Аркадий.


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