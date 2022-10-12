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Новости 16:22

Пенсионерка устроила пожар в банке на Комендантском проспекте

фото ЗакС политика Пенсионерка устроила пожар в банке на Комендантском проспекте

Полиция и МЧС выезжали к отделению Сбербанка на Комендантском проспекте: по сообщениям очевидцев, к возгоранию может быть причастна пожилая дама, передаёт "Фонтанка".

Присутствовавший на месте событий горожанин рассказал, что изначально пенсионерка выразила некое недовольство чем-то, после чего бросила что-то на пол, что вызвало возгорание покрытия. Все, кто находился в тот момент внутри банка, спешно его покинули.

Примечательно, не пенсионерка не предприняла попытки скрыться с места и всё это время разговаривала по телефону. Утверждается, что своему собеседнику якобы сказала следующую фразу: "Задание выполнила. Заберите меня отсюда".

Прибывшим на место полицейским она заявила, что не осознавала свои действия и вообще не причастна к инциденту.

В итоге выгорел один кв. метр обстановки. Пожар ликвидирован.

Произошедшее прокомментировали и в самом Сбербанке.

"Возгорание устранено, пострадавших нет. Полиция задержала нарушительницу. Офис временно приостановил работу. Ближайшее подразделение банка находится в шаговой доступности - на пр. Испытателей, д.31/1", - обратились к петербуржцам в Сбере.


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