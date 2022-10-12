В Смольном рассказали о подготовке более 9,5 тысяч водителей общественного транспорта

В комитете по транспорту Петербурга сообщили, что на сегодняшний день на автобусной сети общественного транспорта в городе трудятся 9515 профессионально обученных водителей.

Все сотрудники городских предприятий, допущенные до работы на линиях, имеют права категории "D" и прошли необходимую для этого систему обучения.

"Каждый независимо от стажа вождения и работы водителем проходит обязательную трёхступенчатую подготовку, включающую в себя теоретическую и практическую части, а также стажировку на линии, как с пассажирами, так и без них. Продолжительность подготовки может достигать 240 часов", — отчитались в комтрансе.

После прохождения всех этапов обучения водитель сдаёт зачёт. Занятия проходят в специально организованных для этого центрах городских компаний-перевозчиков, в которых, среди прочего, оборудованы площадки для отработки навыков вождения.