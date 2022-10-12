Руководство кинотеатра "Аврора" обязали приспособить здание для инвалидов

Администрация петербургского кинотеатра "Аврора" получила представление от прокуратуры Центрального района, которая зафиксировала отсутствие в здании на Невском проспекте необходимого оборудования для инвалидов. Как сообщает сайт ведомства, для маломобильных людей не было предусмотрено понижения поверхностей, а для незрячих не было создано тактильных рельефных табличек.

Кроме того, касса кинотеатра не была снабжена заниженным окном для колясочников, а во всем здании не была налажена система информирования для глухих граждан.

В сообщении отмечается, что администрация учреждения приняла во внимание все претензии и в настоящее время устраняет нарушения.