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Новости 17:16

Руководство кинотеатра "Аврора" обязали приспособить здание для инвалидов

фото ЗакС политика Руководство кинотеатра "Аврора" обязали приспособить здание для инвалидов

Администрация петербургского кинотеатра "Аврора" получила представление от прокуратуры Центрального района, которая зафиксировала отсутствие в здании на Невском проспекте необходимого оборудования для инвалидов. Как сообщает сайт ведомства, для маломобильных людей не было предусмотрено понижения поверхностей, а для незрячих не было создано тактильных рельефных табличек.

Кроме того, касса кинотеатра не была снабжена заниженным окном для колясочников, а во всем здании не была налажена система информирования для глухих граждан. 

В сообщении отмечается, что администрация учреждения приняла во внимание все претензии и в настоящее время устраняет нарушения.


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