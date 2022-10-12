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Новости 17:34

Почти 400 петербургских светофоров оснастят звуковыми сигналами

фото ЗакС политика Почти 400 петербургских светофоров оснастят звуковыми сигналами

В Смольном отчитались, что в тринадцати районах Петербурга установят 375 звуковых устройств на светофорах, которые необходимы для комфортного ориентирования в пространстве для слабовидящих граждан, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Новое звуковое оборудование монтируют по 45 адресам. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Завершить все работы по установке спецоборудования должны до начала декабря текущего года.

"Оборудование светофорных объектов звуковыми сигналами ведется в рамках программы "Говорящий город" с целью создания доступной и безопасной среды для пешеходов с ограниченными возможностями", - отметили также в комтрансе.


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