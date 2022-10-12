ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:19

Комздрав рекомендовал сотрудникам подведомственных организаций не покидать Россию

фото ЗакС политика Комздрав рекомендовал сотрудникам подведомственных организаций не покидать Россию

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 10 октября разослал письмо руководителям подведомственных учреждений, в котором говорилось о "необходимости отказаться" от заграничных командировок, стало известно ЗАКС.Ру. Такая рекомендация касается всех сотрудников и будет действовать до особого распоряжения.

От частных поездок также рекомендуется воздержаться. Допускаются лишь путешествия в пределах стран СНГ.

В пресс-службе комздрава временное решение в беседе с ЗАКС.Ру объяснили "международной ситуацией". В комитете также отметили, что письмо в первую очередь касалось командировок за бюджетный счет.

Согласно разосланному письму, служебные командировки возможны лишь в исключительных случаях и только по распоряжению губернатора Александра Беглова.

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама