Комздрав рекомендовал сотрудникам подведомственных организаций не покидать Россию

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец 10 октября разослал письмо руководителям подведомственных учреждений, в котором говорилось о "необходимости отказаться" от заграничных командировок, стало известно ЗАКС.Ру. Такая рекомендация касается всех сотрудников и будет действовать до особого распоряжения.

От частных поездок также рекомендуется воздержаться. Допускаются лишь путешествия в пределах стран СНГ.

В пресс-службе комздрава временное решение в беседе с ЗАКС.Ру объяснили "международной ситуацией". В комитете также отметили, что письмо в первую очередь касалось командировок за бюджетный счет.

Согласно разосланному письму, служебные командировки возможны лишь в исключительных случаях и только по распоряжению губернатора Александра Беглова.

Константин Леньков