Смольный закупает сборники стихов "Души прекрасные порывы" к 300-летию прокуратуры

Комитет Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности ищет поставщика на изготовление 1000 сборников стихов под названием "Души прекрасные порывы", посвященного 300-летию прокуратуры. На литературную закупку обратило внимание издание "Фонтанка".

Согласно аукционной документации, закупка проводится для формирования у читателей "уважения к истории прокуратуры, ветеранам прокурорской службы". Этих целей хотят достичь с помощью рассказа об истории ведомства через художественно-поэтические образы.

Комитет планирует получить тысячу книг объемом в 264 страницы не позднее 31 декабря. Напомним, прокуратура отметила круглую дату 12 января 2022 года.