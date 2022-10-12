В России подорожали куриные яйца, помидоры и бананы

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 4 по 10 октября. Товары и услуги всех типов подорожали в сравнении с предыдущей неделей на 0,03%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,53%.

Наибольший рост в розничной цене показали помидоры (+7,12%), бананы (+3%), куриные яйца (+2,14%), картофель (+1,74%), огурцы (+1,51%) и капуста (+1,02%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю яблоки (-2,66%), гречка (-2,33%), морковь (-1,8%), сахар (-0,91%), пшено (-0,63%) и рис (-0,41%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+1,1%), зубная паста (+0,53%), телевизоры (+0,5%), спички (+0,45%), туалетное мыло (+0,3%) и прокладки (+0,29%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 13,36%, а продовольственная — 13,43%.