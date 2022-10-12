В петербургские суды поступило десять исков от несогласных с мобилизацией

Объединенная пресс-служба петербургских судов сообщила о том, что к вечеру 12 октября суды приняли к производству десять исков от граждан, которые оспаривают свой призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Фрунзенский районный суд принял три таких заявления, по два заявления приняли Красногвардейский и Приморский районные суды и по одному - Выборгский, Колпинский и Невский.

Доводы истцов разнообразны: они апеллируют к тому, что военная служба противоречит их убеждениям, к неподходящему возрасту и неудовлетворительному состоянию здоровья. Один из заявителей указывает в документе, что ему требуется отсрочка по причине важности его работы для государства.