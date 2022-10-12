Смольный потратит на проектирование приюта для животных до 36,7 млн рублей

На проектирование приюта для животных в Металлострое собираются потратить до 36,7 млн рублей. Закупку опубликовало ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" 12 октября. О новом доме для бездомных питомцев губернатор Александр Беглов рассказывал в августе.

Согласно аукционной документации, приют будет рассчитан на 200 собак и 100 кошек. В здании будет 80 вольеров площадью 10 кв. м на двух собак каждый, 40 вольеров по 8,5 кв. м на одну собаку, а также 20 вольеров площадью 7,5 кв.м, в каждом из которых будет по пять клеток для кошек. Еще там будет предусмотрено два помещения для знакомства животных с потенциальными хозяевами.

В отдельных зданиях организуют ветеринарную клинику и "карантин" для больных животных. Предполагается, что работу приюта будут поддерживать 25 сотрудников.

Губернатор Беглов анонсировал строительство приюта в июле. По словам главы региона, второй подобный объект планируется возвести в Кронштадте. Он отмечал, что существующие приюты работают в основном благодаря пожертвованием благотворительных организаций.

Константин Леньков