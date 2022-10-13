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Новости 9:32

Тихонова предложила наделить бронью от частичной мобилизации учителей и ученых

фото ЗакС политика Тихонова предложила наделить бронью от частичной мобилизации учителей и ученых

Экс-депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова рассказала в своем Telegram-канале 12 октября о том, что обратилась к главе Минобороны Сергею Шойгу с призывом выдать бронь от частичной мобилизации преподавателям, кандидатам и докторам наук.

"В СМИ распространилась информация о том, что представители некоторых специальностей и/или сфер получать "бронь", т.е. не будут включены в списки призыва", — написала Тихонова в своем обращении и перечислила такие области занятости. При этом она отметила, чтолюди с учеными степенями, а также преподаватели вузов, школ и спортшкол не входят в список имеющих право на бронь.

"Деятельность преподавателей и ученых является основополагающей для благополучия России. Каждый мужчина в школе/вузе — на вес золота, так как они не просто обучают, но и выполняют важную воспитательную функцию", — выразила мнение экс-депутат, попутно назвав людей с учеными степенями "будущим нашей страны". Она предложила наделить бронью кандидатов и докторов наук, преподавателей вузов, школ и детско-юношеских спортшкол.

Также Тихонова пожаловалась Шойгу на отсутствие единого перечня специальностей, обладатели которых имеют право на бронь, и связанные с этим различия в подходах военкоматов в различных регионах России. "Министерству обороны необходимо издать нормативно-правовой акт, который бы внятно объяснял, кто попадает под частичную мобилизацию, а кому обязаны дать "бронь"", — высказалась автор письма.

Фото: Telegram-канал "Тихонова Надежда"


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