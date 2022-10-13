Поляков заявил о пятикратном снижении количества проверок бизнеса за год

Вице-губернатор Кирилл Поляков отчитался по итогам заседания штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Петербурге о помощи, которую Смольный оказал предпринимателям.

"Даже в условиях беспрецедентного санкционного давления мы не прекращаем планомерную работу по поддержке наших предпринимателей", — написал чиновник в своем Telegram-канале 13 октября.

По словам Полякова, с начала года Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса выдал 243 залоговых займа предпринимателям на общую сумму 724,6 миллиона рублей и 110 беззалоговых займов еще на 500 миллионов рублей. "Также предоставлено 349 поручительств на сумму 3,84 миллиарда рублей, что позволило привлечь 8,39 миллиарда рублей", — добавил он.

Также вице-губернатор заявил об уменьшении количества проверок бизнеса в Петербурге. "Снизили административную нагрузку на бизнес, — написал он. — В рамках действия моратория на проверки их количество снизилось более чем в пять раз по сравнению с 2021 годом".

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова