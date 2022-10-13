Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую организацию "Декабристы"*

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России немецкую неправительственную организацию Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщило ведомство на своем сайте 13 октября. Деятельность НПО посчитали угрозой конституционному строю РФ.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")* (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", — известила пресс-служба надзорного ведомства.

Информация о решении направлена в Министерство юстиции для включения "Декабристов"* в перечень нежелательных на территории России иностранных и международных неправительственных организаций, добавили в Генпрокуратуре.

Dekabristen e.V. ("Декабристы")* — организация из Берлина, ставящая перед собой цель содействия развитию гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе, следует из информации на сайте НПО.

*Генпрокуратура признала Dekabristen e.V. ("Декабристы") нежелательной организацией на территории РФ