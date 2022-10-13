Суд в Петербурге запретил сайт-"двойник" Александринского театра

Прокуратура Центрального района Петербурга добилась запрещения неофициального сайта Александринского театра, на который пожаловались сотрудники этого культурного учреждения.

Как сообщается на сайте контрольного ведомства, через сайт-"двойник", как и через официальный сайт, продавались билеты на спектакли, причем по завышенным ценам, без согласия самого театра и без оформления правоотношений.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию на сайте-"двойнике" Александринки запрещенной к распространению в РФ, после чего Роскомнадзор должен заблокировать интернет-ресурс. В сообщении прокуратуры утверждается, что через него действовали злоумышленники.