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Новости 11:17

Суд в Петербурге запретил сайт-"двойник" Александринского театра

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил сайт-"двойник" Александринского театра

Прокуратура Центрального района Петербурга добилась запрещения неофициального сайта Александринского театра, на который пожаловались сотрудники этого культурного учреждения.

Как сообщается на сайте контрольного ведомства, через сайт-"двойник", как и через официальный сайт, продавались билеты на спектакли, причем по завышенным ценам, без согласия самого театра и без оформления правоотношений.

Суд удовлетворил иск прокурора и признал информацию на сайте-"двойнике" Александринки запрещенной к распространению в РФ, после чего Роскомнадзор должен заблокировать интернет-ресурс. В сообщении прокуратуры утверждается, что через него действовали злоумышленники.


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