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Новости 11:30

Сенаторы подготовили законопроект об участии осужденных в боевых действиях

фото ЗакС политика Сенаторы подготовили законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Члены Совета Федерации разработали законопроект об участии в боевых действиях осужденных военных и гражданских лиц, сообщило 13 октября ТАСС. По мысли законотворцев, отличившиеся правонарушители могут быть освобождены от назначенного им наказания.

Законопроект предполагает предоставление осужденным отсрочки от отбывания наказания до фактического завершения боевых действий, рассказала агентству соавтор инициативы сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, претендовать на отсрочку смогут впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести гражданские лица, а также военнослужащие, которым назначен арест, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы на срок до пяти лет.

Проявившим мужество и героизм осужденным законопроект сулит возможность освобождения от отбывания назначенного наказания.

При этом закон не будет распространяться на лиц, осужденных за нарушения при проведении публичных акций, за призывы или участие в массовых беспорядках, за публичную дискредитацию армии и распространение о ней фейков, а также за пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против России, заявила Ковитиди.

"Проект федерального закона направлен на обеспечение военной безопасности государства, гуманизации уголовного законодательства, а также предусматривает возможность исправления осужденных в условиях, не связанных с лишением свободы", — заявила сенатор.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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