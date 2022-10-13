С начала года РКН получил почти сто тысяч жалоб на запрещенную информацию

Роскомнадзор подвел итоги своей работы за первые девять месяцев года. За это время в ведомство поступило более 219 тысяч различных обращений от граждан, что на 10,5% больше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба РКН, большинство писем и звонков представляло собой жалобы на противоправную информацию в интернете, к которой в том числе относятся фейки о военной спецоперации на Украине. Всего на "запрещенку" пожаловались 96 710 раз, и это на две трети жалоб больше, чем год назад.

Примечательно, что активнее всего в своих контактах с Роскомнадзором граждане были в марте. Тогда самыми частыми были просьбы удалить ссылки на "проукраинскую пропаганду".