На 10% самых обеспеченных россиян приходится почти треть доходов населения

На долю 10% самых обеспеченных россиян во II квартале 2022 года пришлось 30% совокупного дохода населения, сообщил 13 октября РБК со ссылкой на данные Росстата. Среднедушевой доход в этой группе составил в апреле-июне 132 925 рублей в месяц.

Одновременно 10% беднейших россиян вместе получили только 2% от всех доходов жителей страны. На каждого представителя этой группы приходилось в среднем по 8 865 рублей ежемесячно, что приблизительно на 40% ниже величины прожиточного минимума и в 15 раз меньше среднедушевого дохода наиболее обеспеченных россиян, уточнил РБК. Кроме того, из данных Росстата следует, что доходы 60% россиян не дотягивают до среднедушевого дохода в целом по стране (44,37 тысячи рублей).

Как отмечается, Росстат впервые представляет подобную статистику с делением жителей страны на группы по 10% в соответствии с доходами. До сих пор ведомство предпочитали делить россиян на пять групп по 20%. В 2021 году наименее обеспеченные 20% населения располагали в общей сложности 5,4% общего дохода, а на 20% самых обеспеченных приходилось 46,7% общего дохода.

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