На острове Декабристов разрешили благоустроить новый сквер

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга санкционировала работы по благоустройству на Железноводской улице в Василеостровском районе. Как сообщается на сайте Смольного, подрядчику поручено создать здесь новую зеленую зону отдыха. Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

К весне территорию вымостят плиткой и вместе с тем модернизируют песчано-гравийное покрытие, для пешеходов проложат дорожки. Кроме того, планируется комплексное озеленение местности и установка на ней декоративных ограждений.

Работы осуществляет ООО "Принцип Ново" по заказу городского ГКУ "Центр комплексного благоустройства". Дедлайн назначен на 20 апреля следующего года.

фото: gati-online.ru