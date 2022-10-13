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Новости 15:30

На острове Декабристов разрешили благоустроить новый сквер

фото ЗакС политика На острове Декабристов разрешили благоустроить новый сквер

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга санкционировала работы по благоустройству на Железноводской улице в Василеостровском районе. Как сообщается на сайте Смольного, подрядчику поручено создать здесь новую зеленую зону отдыха. Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

К весне территорию вымостят плиткой и вместе с тем модернизируют песчано-гравийное покрытие, для пешеходов проложат дорожки. Кроме того, планируется комплексное озеленение местности и установка на ней декоративных ограждений.

Работы осуществляет ООО "Принцип Ново" по заказу городского ГКУ "Центр комплексного благоустройства". Дедлайн назначен на 20 апреля следующего года.

фото: gati-online.ru


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