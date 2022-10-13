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Новости 18:16

Пушкинский райсуд назначил пенсионерке компенсацию за падение на гололеде

фото ЗакС политика Пушкинский райсуд назначил пенсионерке компенсацию за падение на гололеде

Пушкинский районный суд изучил обстоятельства падения 83-летней местной жительницы на гололеде в январе 2022 года. Петербурженка поскользнулась перед подъездом многоквартирного дома и получила травмы, рассказали в городской прокуратуре 13 октября.

Как сообщается, ответственным за уборку участка оказалось ООО "Жилкомсервис № 2 Пушкинского района", которое было привлечено к суду в качестве ответчика. Согласно проверке прокуратуры, "территория в месте падения у подъезда многоквартирного дома песком или иной смесью не обработана и не очищена от снега и льда".

По итогам разбирательства суд согласился с позицией надзорного ведомства и взыскал с коммунальщиков 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшей.


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