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Новости 22:45

Милонов призвал мобилизовать "понаехавших мордоворотов-беженцев"

фото ЗакС политика Милонов призвал мобилизовать "понаехавших мордоворотов-беженцев"

Необходимо мобилизовать должников по алиментам и "понаехавших сюда мордоворотов-беженцев" с Донбасса, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. "Не мордоворотов тоже" можно забрать в армию, добавил единоросс.

"Мужики все должны назад идти воевать за свою Родину. Я получаю иногда негативный вопросы: "Как это так? Мы и так пострадали". Так ваша Родина в опасности, парни. Как так? Наши русские люди из Мурманска, из Архангельска едут защищать нашу общую Родину: ДНР, ЛНР и так далее. А почему вы сами не защищаете? Если вы сбежали и прячетесь под юбками, то вы нам не нужны такие", - сказал Милонов во время стрима на своей странице "ВКонтакте".

Также единоросс, отвечая на вопросы зрителей, упомянул "депутатский отряд "Единой России". По словам парламентария, его коллеги уже начали служить в этом подразделении. Милонов уточнил, что сам он служит не там, а в артиллерии в Горловке.


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