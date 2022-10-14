Петербургские фонтаны завершают сезон

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершает работы по подготовке городских фонтанов к зиме: в этом сезоне жителей Северной столицы радовали 76 фонтанных комплексов, информирует пресс-служба Смольного.

К 17 октября все объекты будут законсервированы, а до 31 числа специалисты предприятия очистят их от мусора и полностью обезводят.

"Водоканал" уже закончил комплекс необходимых процедур на фонтанах, расположенных на Московской площади и на площади Ленина, а также отключил светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, "Крестики-нолики" в Сестрорецке.

"Сезон 2022 года был продолжительным. Большинство фонтанов радовали петербуржцев до середины октября. Кроме того, хорошее лето и теплая осень позволили завершить целый ряд проектов по реконструкции и воссозданию городских фонтанов", - высказался по случаю петербургский глава Александр Беглов.