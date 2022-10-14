В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности

На территории Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности, заявил 14 октября президент страны Александр Лукашенко. Заявление прозвучало в кулуарах саммита СНГ в Астане.

"В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной [с Россией] группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации", — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей заявил в интервью "Известиям" о введении режима контртеррористической операции из-за сообщений о якобы готовящихся провокаций со стороны близлежащих государств.

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции, — объявил Макей в интервью. — Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси".

На заявление Макея днем в пятницу отреагировали в белорусском КГБ. "На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер", — процитировало заявление спецслужбы агентство "БелТА".

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"