Светопроекции с портретами Бодрова и Балабанова появятся на стенах петербургских домов

Комитет по градостроительству и архитектуре анонсировал появление на стенах петербургских зданий светопроекций с портретами режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова. Акция приурочена к 25-летию с момента выхода фильма "Брат".

В КГА выразили мнение, что современный российский кинематограф невозможно представить без этого фильма. "Алексей Балабанов передал атмосферу постсоветского пространства, а герой Сергея Бодрова, став символом поколения, отразил трагичность человеческой жизни того времени. Сюжет фильма бесспорно известен многим, а фразы главных героев давно вошли в обиход у зрителя", — заявили в пресс-службе комитета и напомнили, что основные съемки киноленты проходили в Петербурге 1990-х годов.

В честь празднования юбилея картины "Ленсвет" разработал концепции светопроекций с изображением режиссера и главного героя "Брата". Фотоматериалы для этого предоставила кинокомпания СТВ.

Портрет Балабанова можно будет увидеть на брандмауэре дома № 70 по Большому проспекту Васильевского острова, портрет Бодрова — на дома № 26-28 по Каменноостровскому проспекту.

Фото: gov.spb.ru