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Новости 12:58

Суд в Архангельске прекратил уголовное дело о вандализме из-за пацифистских надписей

фото ЗакС политика Суд в Архангельске прекратил уголовное дело о вандализме из-за пацифистских надписей

Архангельский суд прекратил уголовное дело по статье о вандализме в отношении местного жителя, который оставил на жилых домах пацифистские надписи.

Согласно материалам разбирательства, 27 февраля архангелогородец Роман Зотов нанёс чёрной краской многочисленные надписи пацифистского характера на ряде городских зданий. Общий ущерб от его действий составил 7 тысяч рублей.

После того, как в отношении Зотова было возбуждено уголовное дело, он признал свою вину и сотрудничал со следствием, а также возместил ущерб. Адвокаты мужчины ходатайствовали о прекращении разбирательства ввиду примирения с потерпевшей стороной.

Представитель управляющей компании, которая была признана по делу потерпевшей, в ходе заседаний заявил об отсутствии претензий к Зотову.

При этом гособвинитель возражал против прекращения дела, так как "законные интересы общества и государства, которые были нарушены в результате преступления, не восстановлены".

Судья учёл отсутствие у Зотова судимостей, наличие у него трудоустройства и положительной характеристики с места работы и прекратил дело в связи с примирением сторон. Также с мужчины взыскали 26 435 рублей на оплату услуг адвоката.


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