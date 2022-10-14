Материалы муниципальных публичных слушаний в Петербурге предложили публиковать в интернете

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит инициативу об обязательном размещении на сайтах муниципалитетов и Смольного, а также портале Госуслуги всех материалов публичных слушаний муниципальных образований. Парламентский комитет по законодательству решил внести этот документ на заседании 14 октября.

Председатель комитета Всеволод Беликов ("Единая Россия") отметил, что рассмотрение законопроекта входило в план совместной работы Смольного и ЗакСа. Кроме того, принятие этой инициативы необходимо для приведение регионального законодательства в соответствие федеральному.

На местном уровне слушания проводятся по вопросам утверждения и изменения устава муниципалитета, принятия и исполнения местного бюджета, утверждения стратегии социально-экономического развития МО, а также по проектам преобразования муниципалитета.