Глава комздрава Ленобласти оставил свой пост

Начиная с 14 октября Сергей Вылегжанин покидает пост председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области, сообщил Telegram-канал региональной администрации. Временно исполняющим обязанности главы комздрава назначен Егор Власов, до последнего времени занимавший должность заместителя председателя комитета.

Как отмечается, Вылегжанин возглавлял областной комздрав на протяжении последних восьми лет. "За это время в области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи, открыт региональный Перинатальный центр, обновлено оснащение медицинских учреждений", — перечислили достижения чиновника в администрации Ленобласти.

Также в заслугу Вылегжанину поставили то, что "в 2020-21 годах [была] организована эффективная система медицинской помощи при лечении коронавируса".