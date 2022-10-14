У управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти появился новый глава

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьёв представил личному составу нового главу управления по Петербургу и Ленобласти генерал-майора Андрея Тарасова, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее начальником регионального управления являлся генерал-лейтенант полиции Михаил Соболев, которого отправили в отставку.

"Командующий указал генерал-майору на важность взаимодействия с органами власти и силовыми структурами регионов, обозначил приоритетные направления деятельности, а также пожелал успешного выполнения возложенных задач", — сообщается в пресс-релизе Росгвардии.

Андрей Тарасов родился 21 апреля 1967 года в Москве. Во внутренних органах начал работу в 1987 году, в Росгвардию пришёл в 2016-м. С 2020 года являлся замначальника ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.