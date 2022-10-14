Смольный рассчитывает обновить полотно на девяти мостах и путепроводах до конца года

Сезон дорожных работ в Петербурге близится к завершению, однако до конца года администрация рассчитывает обновить дорожное полотно на девяти мостах и путепроводах, следует из сообщения пресс-службы губернатора.

В частности, с 16 октября стартует замена асфальтобетонного покрытия на 1-м Лахтинском мосту, работы будут проводить поэтапно с целью снизить неудобства автомобилистов, указали в пресс-службе. Также в ноябре планируется ремонт Парнасского путепровода.

С начала года в Петербурге выполнен ремонт дорожного полотна на 12 мостах и путепроводах, включая Рузовский, Индустриальный, Ушаковский мосты и Октябрьский, Пискаревский и Шафировский путепроводы, отметили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru