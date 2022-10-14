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Новости 15:28

Москалькова: Большинство нарушений при частичной мобилизации связаны с несоответствием критериям призыва

фото ЗакС политика Москалькова: Большинство нарушений при частичной мобилизации связаны с несоответствием критериям призыва

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в беседе с РИА "Новости" о том, что получила более одной тысячи жалоб на проведение частичной мобилизации с ее начала. Как уточнила омбудсмен, большая их часть связана с несоответствием мобилизованных официально озвученным критериям.

"Более тысячи жалоб [касательно частичной мобилизации]. Первая группа — это те, кого призвали в нарушение указа президента", — заявила омбудсмен.

Говоря о несоответствии граждан критериям, Москалькова указала, что, к примеру, часть из них не служили в армии, а некоторые оказались многодетными отцами с четырьмя и более детьми. По ее словам, в большинстве случаев ситуации получилось исправить.

"Здесь нужно иметь в виду, что по закону граждане обязаны были сообщать в военкоматы об изменениях: о болезнях, о появлении детей... Поскольку они не сообщали, в военкомате этих данных не было и их призывали, когда разбирались, то аннулировали эти повестки", — заявила уполномоченная.

Также, по словам Москальковой, она получала обращения граждан, интересовавшихся кредитными каникулами и приостановкой взысканий по долгам.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"


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