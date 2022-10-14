Льготные проездные для детей мобилизованных будут действительны до конца 2023 года

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал 14 октября разъяснения о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей мобилизованных горожан. Как следует из текста, льготы будут распространяться на проезд в наземном транспорте и метро, а также в электричках.

Бесплатный проезд будет возможен по специальным проездным билетам, которые будут действительны до 31 декабря 2023 года. Оформить их можно, обратившись в ГКУ "Организатор перевозок" или же в учебное заведение, где занимается ребенок.

"Льгота распространяется на детей, чьи родители сейчас проходят службу, и тех, кто уже вернулся со службы домой", — отметили в комтрансе.

Правом на бесплатный проезд будут обладать дети старше семи лет, учащиеся учреждений среднего и среднего профессионального образования, а также студенты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты и ассистенты-стажеры, обучающиеся очно в петербургских вузах и научных организациях.

Бесплатный проезд в электричках будет возможен в течение учебного года. Воспользоваться таким правом смогут дети старше семи лет, учащиеся средних и средних профессиональных заведений и зачисленные в такие учреждения для прохождения аттестации, а также студенты, аспиранты и иные учащиеся очной формы из вузов и научных организаций Петербурга.