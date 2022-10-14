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Новости 17:38

Льготные проездные для детей мобилизованных будут действительны до конца 2023 года

фото ЗакС политика Льготные проездные для детей мобилизованных будут действительны до конца 2023 года

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал 14 октября разъяснения о бесплатном проезде в общественном транспорте для детей мобилизованных горожан. Как следует из текста, льготы будут распространяться на проезд в наземном транспорте и метро, а также в электричках.

Бесплатный проезд будет возможен по специальным проездным билетам, которые будут действительны до 31 декабря 2023 года. Оформить их можно, обратившись в ГКУ "Организатор перевозок" или же в учебное заведение, где занимается ребенок.

"Льгота распространяется на детей, чьи родители сейчас проходят службу, и тех, кто уже вернулся со службы домой", — отметили в комтрансе.

Правом на бесплатный проезд будут обладать дети старше семи лет, учащиеся учреждений среднего и среднего профессионального образования, а также студенты, ординаторы, аспиранты, адъюнкты и ассистенты-стажеры, обучающиеся очно в петербургских вузах и научных организациях.

Бесплатный проезд в электричках будет возможен в течение учебного года. Воспользоваться таким правом смогут дети старше семи лет, учащиеся средних и средних профессиональных заведений и зачисленные в такие учреждения для прохождения аттестации, а также студенты, аспиранты и иные учащиеся очной формы из вузов и научных организаций Петербурга.


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