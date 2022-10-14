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Новости 18:03

Суд отказался принимать исковое заявление петербурженки о неправомерности мобилизации ее гражданского мужа

фото ЗакС политика Суд отказался принимать исковое заявление петербурженки о неправомерности мобилизации ее гражданского мужа

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление местной жительницы Екатерины Петровой к районному военкомату, рассказала 14 октября объединенная пресс-служба городских судов. Петербурженка пыталась оспорить решение о призыве ее гражданского мужа в ходе частичной мобилизации.

Как написала в заявлении Петрова, 22 сентября ее муж Эмиль Кадиров получил повестку, а спустя два дня явился в военкомат. Там у него забрали военный билет, а самого мужчину посадили в автобус и отправили в воинскую часть. "Медицинское освидетельствование не проводилось. То, что Кадиров не служил, не имеет боевого опыта и военно-учетной специальности, было проигнорировано", — пересказывает заявление петербурженки судебная пресс-служба.

В своем иске Петрова просила проверить действия военкомата, признать их незаконными и отменить, а также обязать вынести решение об освобождении спутника жизни от мобилизации.

Суд, однако же, отказал истице в принятии заявления, посчитав, что оспариваемое решение "не затрагивает ее права". Основанием для этого стало то, что Петрова не смогла предъявить свидетельство о заключении брака с Кадировым или же соответствующий штамп в копиях паспортов.

"Барышни, защитить любимого в суде можно только при наличии свидетельства о браке и штампа в паспорте", — сделала вывод из этого случая судебная пресс-служба.


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