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Новости 18:16

Петербургский ЗакС закупит 500 внешних аккумуляторов

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС закупит 500 внешних аккумуляторов

Законодательное собрание Петербурга собирается закупить 500 внешних аккумуляторов в подарочных коробках. На них собираются потратить до 936 тысяч рублей, следует из закупки, опубликованной 12 октября.

Согласно аукционной документации, в Заксобрании хотят приобрести внешние аккумуляторы синего цвета емкостью 10000 mAh. Он должен заряжаться за шесть часов. В комплекте должен быть универсальный шнур для зарядки "3 в 1": Micro USB, Type-C, Lightning. Все наборы должны быть упакованы в самосборные коробки с символикой Мариинского дворца.

Каждый такой набор оценили в 1,8 тысячи рублей. Устройства надеются получить в течение 15 дней с момента заключения контракта. Прием заявок от поставщиков будет продолжаться до 20 октября. 

Константин Леньков


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