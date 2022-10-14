Медведеву продемонстрировали "Орланов", изготавливаемых в Петербурге

Бывший президент России, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приехал в Петербург, где, среди прочего, посетил предприятие ООО "Специальный технологический центр". О приезде чиновник сообщил у себя в Telegram-канале.

На предприятии Медведеву показали партию изготавливаемых беспилотников "Орлан". По его мнению, они доказали свою эффективность и на сегодняшний день наиболее востребованы в зоне военной спецоперации на Украине. В России, считает Медведев, следует нарастить темпы выпуска данных агрегатов.

Отметим, что на видео, опубликованном Медведевым, присутствует также губернатор Александр Беглов, при этом в Смольном о визите высокопоставленного чиновника ранее в пятницу, 14 октября, не сообщали.

Ранее кабмин дал указание регионам по заявкам Министерства обороны приобретать для нужд спецоперации снаряжение и оборудование для военных. Речь в том числе идёт о поставках беспилотников, средств связи и транспорта.