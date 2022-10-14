КГИОП отчитался о завершении реставрации Александровских ворот

Реставрация Александровских ворот Охтинских пороховых заводов завершена, поделился известием комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Как уточнили в комитете, Александровские ворота стали вторым памятником в Петербурге, отреставрированным в соответствии с программой "Рубль за метр". Ее условия предполагают предоставление арендатору льготной ставки в размере одного рубля за каждый квадратный метр сроком на 49 лет после окончания реставрационных работ.
Восстановление ворот началось в 2019 году, работы велись по заказу НИИ "Химволокно" (входит в УК "Теорема") в соответствии с проектом, утвержденным КГИОП. Как пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера УК "Теорема" Игоря Водопьянова, на реставрацию объекта ушло 67 миллионов рублей.
Александровские ворота были построены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова, это единственная его сохранившаяся постройка на территории Охтинских пороховых заводов. Согласно версии ряда исследователей, ворота были построены специально для визита императора Александра I.