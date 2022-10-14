КГИОП отчитался о завершении реставрации Александровских ворот

Реставрация Александровских ворот Охтинских пороховых заводов завершена, поделился известием комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Как уточнили в комитете, Александровские ворота стали вторым памятником в Петербурге, отреставрированным в соответствии с программой "Рубль за метр". Ее условия предполагают предоставление арендатору льготной ставки в размере одного рубля за каждый квадратный метр сроком на 49 лет после окончания реставрационных работ.

Восстановление ворот началось в 2019 году, работы велись по заказу НИИ "Химволокно" (входит в УК "Теорема") в соответствии с проектом, утвержденным КГИОП. Как пишет РБК со ссылкой на управляющего партнера УК "Теорема" Игоря Водопьянова, на реставрацию объекта ушло 67 миллионов рублей.

Александровские ворота были построены в 1805 году по проекту архитектора Федора Демерцова, это единственная его сохранившаяся постройка на территории Охтинских пороховых заводов. Согласно версии ряда исследователей, ворота были построены специально для визита императора Александра I.

Фото: kgiop.gov.spb.ru