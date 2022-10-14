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Новости 19:48

Минюст удалил "Фонд Тольятти" из списка иноагентов

фото ЗакС политика Минюст удалил "Фонд Тольятти" из списка иноагентов

Министерство юстиции 14 октября исключило городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" из перечня некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Основаниями для исключения из реестра стали прекращение организацией выполнения функций иностранного агента и результаты проверки, проведенной Управлением Минюста России по Самарской области", — гласит сообщение Минюста.

В то же время ведомство пополнило новой строчкой список СМИ-иноагентов. В перечень попало ООО "Вольные люди"*, учрежденное журналистами Андреем Афанасьевым** и Денисом Константиновым***. Как уточнили в Минюсте, подобное решение носит сугубо прикладной характер и связано с требованием закона о том, что признанные иноагентами граждане обязаны регистрировать юрлица и передавать о них сведения в министерство.

"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — указали в Минюсте.

*Минюст внес ООО "Вольные люди" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

**Минюст внес Андрея Афанасьева в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внес Дениса Константинова в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента


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