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Новости 20:57

Более 1,7 миллиона петербуржцев привились от гриппа

фото ЗакС политика Более 1,7 миллиона петербуржцев привились от гриппа

К настоящему моменту свыше 1,7 миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа, следует из данных, озвученных 14 октября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

"Жителей города прививают вакцинами трех наименований: "Совигрипп" для взрослого населения, "Ультрикс Квадри" для детей и "Ультрикс Квадри" для беременных женщин", — отметили в Смольном и указали, что в октябре в город поступила очередная партия "Совигриппа" в количестве 378 тысяч доз.

Всего на этой неделе в Петербурге работали 319 прививочных бригад на 384 объектах. Вместе они вакцинировали более 40 тысяч желающих.

В 14 районах города работали в общей сложности 42 передвижных прививочных пункта, в том числе у 31 станции метро, вокзалов в Пушкине и Славянке, а также в других локациях. "Наибольший охват прививками отмечен в Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Калининском и Московском районах", — уточнили в Смольном.

Кроме того, в Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Как уточнили в аппарате Эргашева, желающие петербуржцы могут привиться в 181 пункте вакцинации.

Фото: pixabay


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