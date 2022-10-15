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Новости 11:41

В Приморье констатировали загадочную смерть военного комиссара

фото ЗакС политика В Приморье констатировали загадочную смерть военного комиссара

Военного комиссара Партизанского и Лазовского районов Приморского края 14 октября Романа Малыка нашли мертвым, о чем сообщает "Октагон.Восток". Источники издания, близкие к силовикам, рассказали, что мужчина висел на заборе с признаками самоубийства.

Администрация Партизанского городского округа подтвердила факт кончины военкома, выпустив некролог.

"Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего "горячие точки", но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь", - гласит его текст.

Официально о причинах смерти Малыка пока ничего не говорится.


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