Бастрыкин заинтересовался конфликтом жителей Кировского района Петербурга с управляющей компанией

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургским подчиненным разобраться в споре жильцов квартир в Кировском районе города и ЖКС №1. Пресс-служба ведомства указывает, что, по мнению владельцев квартир, управляющая компания может необоснованно повышать тарифы и подделывать протоколы собраний.

Бастрыкин ждет от ГСУ СК по Петербургу подробного отчета о ситуации и принятия мер. Ход исполнения поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

"Ежемесячно люди исправно платят за текущий ремонт парадных, но дождаться его не могут уже более 12 лет. Как доказать обман и вывести организацию на чистую воду?", - написал накануне депутат ЗакСа Алексей Цивилев на своей странице "ВКонтакте", описывая проблемы жильцов одного из домов по улице Танкиста Хрустицкого.

По данным "Фонтанки", ЖКС №1 обслуживает более трехсот домов.