В СПбГУ опровергли информацию о закрытии факультета свободных искусств и наук

Факультет свободных искусств и наук и СПбГУ, вопреки распространившися накануне сведениям в СМИ и соцсетях, не будет закрыт, но его ждет реорганизация и принципиально новый учебный план, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на одного из его основателей Валерия Монахова. С нового учебного года факультет продолжит принимать студентов, но уже на новую программу.

"Что это за учебный план, мне трудно сказать. Если это то, о чём шли дискуссии в прошлом году, то никакого отношения к модели Liberal Arts и современным образовательным технологиям это не имеет", - приводятся его слова.

По предположению Монахова, в ближайшем будущем подразделение СПбГУ превратится в некое подобие философского факультета, чью состоятельность он ставит под сомнение.

Отметим, что в течение последних лет деятельность факультета подвергалась прокурорским проверкам и критике за следование западным ценностям и стандартам образования.