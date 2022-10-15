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Новости 15:27

Росприроднадзор одобрил проект мусорного полигона в Выборгском районе Ленобласти

фото ЗакС политика Росприроднадзор одобрил проект мусорного полигона в Выборгском районе Ленобласти

Экоактивисты, выступающие против мусорного полигона в окрестностях поселения Первомайское в Ленобласти, сигнализировали о том, что Росприроднадзор согласовал проект строительства. Положительное заключение рассчитано на пять лет. Будущий объект, который хотят расположить возле Воронцовского карьера, называется КПО "Островский". Осуществившие экспертизу чиновники сделали вывод, что проект соответствует всем нормативам, о чем говорится в паблике "Против свалки в Первомайском".

Между тем, ранее активисты организовали независимую экологическую экспертизу, результаты которой входят в противоречие с государственной. Она, в частности, обнаружила присутствие на местности краснокнижных видов флоры и фауны.

"В проекте не хватает слишком много данных, включая такие, как собственно технология проработки отходов, сметная стоимость проекта, подключение к инженерным сетям, а также не ясен статус участка, до сих пор принадлежащего к землям лесного фонда", - перечислил другие выводы активист Красимир Врански.

Противники КПО намерены найти грамотного юриста и вместе с ним добиваться отмены положительного заключения Росприроднадзора через суд.

фото: Против свалки в Первомайском / ВКонтакте


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