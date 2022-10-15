К следующему лету в Петербурге благоустроят центральную часть парка Сосновка

В Петербурге чиновники Государственной административно-технической инспекции санкционировали работы по благоустройству в парке Сосновка (Выборгский район), о чем сообщается в группе ГАТИ "ВКонтакте". В планы комитета по благоустройству входит модернизировать оборудование в центральной части парка, в которой находится "Шахматный клуб".

Подрядчик в лице ООО "Сириус" к июню следующего года должен будет установить новые скамейки, обновить мощение и песчано-гравийное покрытие. Рядом с местом проведения работ, которые проведут в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", находится одна из главных достопримечательностей Сосновки - инсталляция "Банка сгущенки".