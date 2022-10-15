Петербург объявили культурной столицей СНГ на 2023 год

В ходе саммита с участием глав государств, входящих в Содружество независимых государств, Петербургу достался статус культурной столицы СНГ на предстоящий год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

"Это большая честь и высокая ответственность, которую мы принимаем с радостью и гордостью. Наш город заслужил это звание", - прокомментировал он выбор коллег.

По словам Беглова, город явно не страдает от нехватки достопримечательностей и мероприятий. Согласно его подсчетам, в мегаполисе каждый год проводится сотни культурных событий международного уровня.