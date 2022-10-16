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Новости 13:07

СК возбудил уголовное дело из-за гибели мобилизованных на полигоне в Белгородской области

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за гибели мобилизованных на полигоне в Белгородской области

Следственный комитет РФ известил о возбуждении уголовного делопроизводства по факту гибели мобилизованных военных в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале СКР. Статья, по которой заведено дело, не конкретизируется.

"В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения", - указано в послании Следкома.

Днём ранее, 15 октября, в Министерстве обороны РФ известили, что во время занятий с мобилизованными по боевой подготовке двое граждан СНГ начали стрелять из боевого оружия по личному составу. Нападавших "террористов" удалось ликвидировать ответным огнём.


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