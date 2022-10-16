Вице-губернатор Пиотровский похвастался медалью, полученной на забеге "Арена Марафон"

Не только рядовые петербуржцы приняли участие в забеге "Арена Марафон", который прошёл в воскресенье, 16 октября, но и чиновники: так, медаль, полученную на соревновании, показал у себя в Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Старт и финиш мероприятия был на Крестовском острове.

Старт марафону дали на дистанции 42 км 195 м дали в 9:40 утра, затем побежали участники полумарафона на 21 км 100 м. В 10:00 стартовали участники соревнований на дистанциях 10 и 5 км. Последний забег начнётся в 15:40.

Пиотровский пробежал дистанцию в 21 км. "Отличное начало дня, и зарядка на всю неделю!" - отчитался вице-губернатор.

Добавим, что ввиду проведения "Арена Марафона" в период до 17:00 будет закрыто движение автотранспорта на следующих магистралях: Теннисная аллея, Велосипедная аллея, Центральная аллея, Футбольная аллея, Северная дорога от Рюхиной улицы до Яхтенного моста, Бодров переулок, набережная Гребного канала, набережная Мартынова от дома 38Т до Бодрова переулка, Яхтенная улица в районе дома 72 по Приморскому проспекту.

Фото: Пиотровский Online / Telegram