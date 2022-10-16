"Газпром нефть" арендовала рекордные для РФ 80 тысяч кв. метров офисных площадей в "Невской ратуше"

Компания "Газпром нефть" подписала договор на аренду 80 тысяч кв. метров офисных площадей в петербургской "Невской ратуше", передают "Ведомости".

Указывается, что данная сделка стала крупнейшей на офисном рынке за всю историю. Перед этим первенство удерживала группа "Тинькофф", заключившая договор на аренду 78 тысяч кв. метров в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве.

РБК поинтересовался у "Газпром нефти", какие конкретно подразделения компании намерены перебраться в офисы "Невской ратуши".

Следует напомнить, что компания объявила о планах на переезд в один из крупнейших петербургских офисных центров в июне текущего года.