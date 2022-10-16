ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:03

"Газпром нефть" арендовала рекордные для РФ 80 тысяч кв. метров офисных площадей в "Невской ратуше"

фото ЗакС политика "Газпром нефть" арендовала рекордные для РФ 80 тысяч кв. метров офисных площадей в "Невской ратуше"

Компания "Газпром нефть" подписала договор на аренду 80 тысяч кв. метров офисных площадей в петербургской "Невской ратуше", передают "Ведомости".

Указывается, что данная сделка стала крупнейшей на офисном рынке за всю историю. Перед этим первенство удерживала группа "Тинькофф", заключившая договор на аренду 78 тысяч кв. метров в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве.

РБК поинтересовался у "Газпром нефти", какие конкретно подразделения компании намерены перебраться в офисы "Невской ратуши".

Следует напомнить, что компания объявила о планах на переезд в один из крупнейших петербургских офисных центров в июне текущего года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама