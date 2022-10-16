Около сотни детей учились запускать сердце в петербургском СК "Юбилейный"

В Петербурге прошёл флешмоб, приуроченный к всемирному дню "Запусти сердце", пишет "Фонтанка". На арене СК "Юбилейный" почти сотню детей учили непрямому массажу сердца.

Целью мероприятия является обучение взрослых и детей навыкам оказания первой помощи. Лозунг события звучал следующим образом: "Любой человек может спасти жизнь! Всё, что для этого нужно, — это две руки!". По мнению организаторов, навыки необходимо получить в том числе ввиду необходимости их применения в спорте в экстренных случаях.

Отмечается, что во флешмобе должны были принять участие порядка 6 тысяч человек, при этом на самой арене СК "Юбилейный" журналисты смогли насчитать около сотни детей.