Глава СК поручил расследовать причины пожара в усадьбе Демидовых

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим петербургским подчинёнными указание изучить обстоятельства пожара в усадьбе Демидовых, расположенной в переулке Гривцова, информирует пресс-служба СКР.

Исторический объект загорелся вечером 15 октября. Пожар охватил 60 кв. метров помещений. В Следкоме отметили, что возгорание могло произойти в том числе ввиду невнимательного отношения "местных чиновников к сохранению объектов культурного наследия".

Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела.

Усадьбу Демидовых, ныне заброшенную, возвели в середине XVIII века по заказу промышленника Григория Демидова, разработкой проекта занимался архитектор Савва Чевакинский. Дом включён в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

Добавим, что прокурорская проверка, проведённая летом прошлого года, выявила многочисленные нарушения в содержании исторического здания. Тогда внесли представление ТСН "Демидовское", которому подведомственно содержание объекта. После этого управа обратилась в КГИОП с просьбой выдать разрешение на проведение работ в усадьбе. Комитет предписал провести ремонт объекта до 2026 года. Фасад должны были привести в порядок к этому году.