Муринскую дорогу хотят расширить до четырёх полос

Муринскую дорогу, которая ведёт к возводящемуся жилому комплексу "Цветной город", намерены расширить до четырёх полос и придать ей статус районной, информирует "Деловой Петербург".

Комитет по градостроительству и архитектуре уже начал разработку планировки и межевания 7-километрового отрезка магистрали по Муринской дороге от Пискарёвского проспекта до трассы в Рыбацкое.

С инициативой расширить Муринскую дорогу в КГА обратилась компания ЛСР, которая занимается строительством "Цветного города". Площадь будущего жилья превышает 2 млн кв. метров. Расширение магистрали поможет снизить нагрузку на дорожный трафик.

Отметим, что ЛСР не планирует заниматься дорожными работами за свой счёт, а Смольный не даёт никакой конкретики по этому вопросу.