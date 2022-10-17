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Новости 9:47

Муринскую дорогу хотят расширить до четырёх полос

фото ЗакС политика Муринскую дорогу хотят расширить до четырёх полос

Муринскую дорогу, которая ведёт к возводящемуся жилому комплексу "Цветной город", намерены расширить до четырёх полос и придать ей статус районной, информирует "Деловой Петербург".

Комитет по градостроительству и архитектуре уже начал разработку планировки и межевания 7-километрового отрезка магистрали по Муринской дороге от Пискарёвского проспекта до трассы в Рыбацкое.

С инициативой расширить Муринскую дорогу в КГА обратилась компания ЛСР, которая занимается строительством "Цветного города". Площадь будущего жилья превышает 2 млн кв. метров. Расширение магистрали поможет снизить нагрузку на дорожный трафик.

Отметим, что ЛСР не планирует заниматься дорожными работами за свой счёт, а Смольный не даёт никакой конкретики по этому вопросу.


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