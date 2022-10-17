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Новости 10:29

Путин поручил перейти на полное госфинансирование фильмов для детей

фото ЗакС политика Путин поручил перейти на полное госфинансирование фильмов для детей

Президент Владимир Путин дал поручение закрепить в законодательстве России полное финансирование за счет государства производства и проката художественных фильмов для детей и юношества. Документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству России. Выполнить его необходимо до 30 декабря.

Кроме того, правительству и региональным властям поручено унифицировать понятия "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание" во всех документах государственного планирования. 

Со следующего учебного года во всех профессиональных образовательных организациях должны появиться должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Они будут отвечать за вовлечение "молодёжи в общественно-полезную деятельность".

Начиная с 2023 года ежегодно из бюджета страны должны выделять 3,9 млрд рублей на производство "востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи". 

Путин также поручил выработать единый подход к изучению истории родного края в субъектах.


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