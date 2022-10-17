Путин поручил перейти на полное госфинансирование фильмов для детей

Президент Владимир Путин дал поручение закрепить в законодательстве России полное финансирование за счет государства производства и проката художественных фильмов для детей и юношества. Документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству России. Выполнить его необходимо до 30 декабря.

Кроме того, правительству и региональным властям поручено унифицировать понятия "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание" во всех документах государственного планирования.

Со следующего учебного года во всех профессиональных образовательных организациях должны появиться должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Они будут отвечать за вовлечение "молодёжи в общественно-полезную деятельность".

Начиная с 2023 года ежегодно из бюджета страны должны выделять 3,9 млрд рублей на производство "востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи".

Путин также поручил выработать единый подход к изучению истории родного края в субъектах.