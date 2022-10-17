В Петербурге полностью закрыли затворы дамбы из-за штормового нагона

Все затворы петербургской дамбы привели в закрытое положение, известили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений города.

Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно прекращено. Уровень воды в Неве у Горного института поднялся до отметки в 100 см.

"Для предотвращения нагонного наводнения в городе Петербурге Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", — отчитались в КЗС.

Указывается также, что ввиду штормового ветра первые два затвора дамбы перекрыли ещё ночью.

Вечером воскресенья, 16 октября, МЧС объявило "оранжевый" уровень погодной опасности в Северной столице.